Перестрелка произошла в одной из больниц Нью-Йорка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Associated Press.
Как утверждается, больница расположена в одном из районов Нью-Йорка — в Бронксе. СМИ сообщают о нескольких раненных, но официального подтверждения этому нет.
По информации издания, стрелок ещё не задержан.
Отмечается, что мужчина, возможно, является бывшим сотрудником медицинского учреждения.
WATCH LIVE: Situation remains ongoing at Bronx Lebanon Hospital after at least three people shot https://t.co/jHtyzMjZyk pic.twitter.com/gbKoSnb6S0
— NBC New York (@NBCNewYork) 30 июня 2017 г.