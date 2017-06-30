Перестрелка произошла в одной из больниц Нью-Йорка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Associated Press.

Как утверждается, больница расположена в одном из районов Нью-Йорка — в Бронксе. СМИ сообщают о нескольких раненных, но официального подтверждения этому нет.

Позже стало известно, что по меньшей мере три врача получили ранения в результате стрельбы в больнице в нью-йоркском районе Бронкс. Об этом пишет RT со ссылкой на The New York Times.