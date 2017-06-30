Социальная сеть Facebook сообщила об изменениях в алгоритме борьбы со спамерами. Об этом, согласно информации Газеты.ру, говорится в заявлении компании.

Как рассказал вице-президент Facebook Адам Моссери, данная мера предпринята для того, чтобы уменьшить число некачественных ссылок в новостной ленте соцсети.

Изменение коснется небольшой группы людей, которые ежедневно публикуют большое количество информации низкого качества.

Такую информацию Моссери определил, как ссылки на материалы в формате «кликбейта» (веб-контент, опирающийся на сенсационные заголовки для получения дохода от рекламы), сенсаций и дезинформации.

Перемены касаются только публикации ссылок и не повлияют на размещение фотографий, видео, статусов и другого контента.