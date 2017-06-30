Генеральная прокуратура Украины подготовила новое обвинение бывшему президенту страны Виктору Януковичу в совершении тяжких преступлений в отношении митингующих в феврале 2014 года на Евромайдане. Об этом, как пишет РБК, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил на своей странице в Facebook.

Новое обвинение Генпрокуратура также подготовила экс-министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко, бывшему замглавы МВД Виктору Ратушняку, экс-главе Службы безопасности Украины (СБУ) Александру Якименко, первому запредседателя СБУ Владимиру Тоцкому, а также экс-заместителю начальника — начальнику милиции общественной безопасности главного управления МВД Украины в Киеве Петру Федчуку, добавил Луценко.

Он уточнил, что они обвиняются в «незаконном препятствовании проведению митингов и шествий, в организации превышения сотрудниками правоохранительных органов власти и своих служебных полномочий». Кроме того, их заподозрили в «умышленном убийстве двух и более лиц, законченного покушения на умышленное убийство двух и более лиц, причинение умышленного тяжкого телесного повреждения, а также в организации террористического акта», отмечается в сообщении.