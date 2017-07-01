МИД Великобритании опубликовал заявление, в котором призвал власти России продолжить расследование убийства политика Бориса Немцова и привлечь всех его заказчиков и исполнителей к ответственности.

«Министерство иностранных дел поддерживает призыв семьи Бориса Немцова к полному расследованию того, кто заказал его убийство», — сказал представитель министерства, которого цитирует Газета.ру.

При этом британское ведомство подчеркнуло, что ответственность за убийство Немцова несут не только те, кто находятся на скамье подсудимых.

«Расследование должно продолжаться, чтобы все участники убийства, в том числе те, кто заказал убийство, были привлечены к ответственности», — говорится в тексте.