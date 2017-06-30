Акулы, подравшиеся на мелководье у пляжа на острове Окалуза в американском штате Флорида, привлекли толпу зевак. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на UPI.

Стефани Стивенс Эдкок (Stephanie Stevens Adcock), отдыхавшая на пляже, опубликовала в Facebook фотографии и видео инцидента. По ее словам, к берегу подплыли семь акул. Отдыхающие выскочили на берег, остался только приятель ее сына, который нырял с маской для снорклинга. Муж Эдкок помог ему выбраться из воды. В результате никто не пострадал.

Зеваки столпились возле пары акул, сцепившихся на мелководье. Рыбы плавали в океане на расстоянии не более 60 сантиметров от берега. Примерно через 10 минут они уплыли.

По мнению спасателя, дежурившего на пляже, переполох вызвали либо тупорылые, либо рифовые акулы. Тупорылые акулы вырастают до 3,5-4 метров в длину. Они очень агрессивны и представляют опасность для человека. Карибские рифовые акулы (Carcharhinus perezii) бывают до 3 метров в длину и не представляют серьезной угрозы для людей, если их не провоцируют.