Как объявил Алек Болдуин, он придумал отличный способ ознаменовать пятую годовщину со дня его свадьбы с Хиларией Томас. Актер задумал снова жениться на … своей собственной супруге! Он рассказал, как пишет издание 7Дней, об этом в своем недавнем интервью, появившемся на сайте eonline.сom.

«Мы поженимся в эту пятницу!» — внезапно заявил Алек, появившись с Хиларией на премьере фильма Blind, где Болдуин играет одну из главных ролей. «Что ты наделал, мы же хотели сохранить все в секрете! Теперь у нашего порога соберется огромная толпа народа! И это будет целиком и полностью твоя вина!» — отреагировала миссис Болдуин.

«Видите ли, я нуждаюсь в постоянных подтверждениях того факта, что она все еще со мной. Я хочу быть уверен, что она не собирается меня покинуть!» — полушутя 59-летний актер. «Можешь не волноваться. Раз ты на мне женился, то не только я, но и ты никуда уже не денешься…» — в тон супругу ответила Хилария.

«Знаете, когда я начинаю ныть и жаловаться на что-нибудь, моя жена быстро приводит меня в порядок. Она говорит обычно: «Мне совершенно тебя не жалко!» А если мы в этот момент находимся на улице, начинает обращаться к незнакомцам с вопросом: «Кому-нибудь жалко Алека Болдуина?»

На самом деле, если без шуток, то, как утверждает Болдуин, он необычайно счастлив со своей женой. Он считает, что ему сказочно повезло встретить такую женщину, как Хилария., которая, помимо всего прочего, подарила ему троих чудесных детей. Старшей дочке Кармен уже три года, сыну Рафаэлю – два, а младшему Леонардо пока всего 7 месяцев.