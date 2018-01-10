Собака прогнала черного медведя, который забрел в американский город Вудинвилл, штат Вашингтон. Как сообщает «Лента.ру», местная жительница Эмма Этемади (‎Emma Etemadi‎) сняла встречу животных на видео и опубликовала в Facebook.

Медведица пыталась пересечь улицу (в тексте поста уточняется, что вместе с ней шли два медвежонка, но они в кадр не попали), когда к ней подскочил белый лабрадор. Несмотря на превосходящие размеры, она отступила и стала пятиться. Пес, довольный реакцией противника, потрусил обратно к хозяевам. Медведица раздумала переходить улицу, повернулась и ушла.

