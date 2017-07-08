Ученые из Университета Восточной Англии выяснили, что обеззараживание воды серебром может привести к разрушению ДНК. Этот метод очистки широко распространен в развивающихся странах, например в Африке. Как пишут российские СМИ, о научной работе сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте EurekAlert!

Одним из последствий воздействия серебра на организм человека является аргироз, при котором кожа необратимо приобретает серебристый или синевато-серый оттенок. Считается, что концентрация этого металла в воде, равная 0,1 миллиграмма на литр, является безопасной, однако при этом не учитывается его влияние на ДНК.

Специалисты проанализировали результаты многочисленных исследований, в которых оценивалось влияние растворенного в воде серебра и его соединений на организм животных. Оказалось, что в большинстве случаев вещество оказывало генотоксичный эффект, разрушая целостность молекул ДНК в клетках, в том числе вызывая перестройки в хромосомах и фрагментацию последних. Кроме того, исследователи выявили повреждения генов в сперматозоидах.

По словам ученых, необходимо провести новые исследования, чтобы выяснить степень негативного воздействия серебра на клетки человека.