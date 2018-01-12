Постельное белье сделано из смеси шелка с 24-каратным золотом (порядка 40 процентов). У номера будет круглосуточно дежурить охрана.

Постояльцы Town House Galleria Milano при желании также могут приобрести такое постельное белье. Стоимость одного комплекта составляет 200 тысяч евро. Покупателям также предоставляется сертификат качества.

Тариф на размещение в президентском люксе миланской гостиницы составляет чуть более 2,7 тысячи евро за ночь.

Британский эксперт в области сна, доктор Нейл Стэнли (Neil Stanley) выразил сомнение в том, что золотое постельное белье сможет существенно улучшить качество отдыха.