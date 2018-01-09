Рейнджер Стэнли Робертсон (Stanley Robertson) снял на видео схватку между бегемотом и носорогом, произошедшую возле водоема в одном из южноафриканских заповедников в регионе Клейн Кару. Ролик публикует Лента.ру со ссылкой на Daily Star.

На записи видно, как бегемот сначала рычит на носорога, пытаясь отогнать его от воды, однако тот не обращает внимания на предупреждение. Затем в кадре появляется еще один бегемот, а первое разъяренное животное загоняет носорога в воду и убивает его.

«Мы приехали на плотину, чтобы посмотреть на пьющих носорогов. Было довольно сухо и это, вероятно, стало основной причиной того, что бегемот защищал водопой. Бегемоты становятся крайне агрессивными во время засухи. Видимо, когда он толкнул носорога в воду, адреналин захлестнул его. (…) Никогда не думал, что увижу что-то подобное», — заявил Робертсон, отметив, что это крайне редкое зрелище.

Бегемоты — одни из самых опасных животных в Африке, ежегодно они убивают не менее 500 человек. При этом на взрослых носорогов обычно не нападает ни один вид животных, кроме людей.

