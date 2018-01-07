Двустворчатый моллюск циприна исландская
Обнаруженному у берегов Исландии моллюску 507 лет. Он появился около 1499 года. Считается старейшим животным на Земле (из обитающих отдельно, а не колониями). Об этом пишет «Вокруг света».
Ареал: Атлантический и Северный Ледовитый океаны.
Гренландская акула
Возраст некоторых акул составляет 392–400 лет (предположительно, могут жить более 500 лет).
Ареал: Атлантический и Северный Ледовитый океаны.
Какапо
Рекордсмен-долгожитель среди птиц. Возраст некоторых особей какапо составляет 90–95 лет. Эта нелетающая птица предпочитает вести ночной образ жизни, за что и получила свое второе имя — совиный попугай.
Ареал: Новая Зеландия.