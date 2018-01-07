Двустворчатый моллюск циприна исландская

Обнаруженному у берегов Исландии моллюску 507 лет. Он появился около 1499 года. Считается старейшим животным на Земле (из обитающих отдельно, а не колониями). Об этом пишет «Вокруг света».

Ареал: Атлантический и Северный Ледовитый океаны.

Гренландская акула

Возраст некоторых акул составляет 392–400 лет (предположительно, могут жить более 500 лет).

Ареал: Атлантический и Северный Ледовитый океаны.

Какапо

Рекордсмен-долгожитель среди птиц. Возраст некоторых особей какапо составляет 90–95 лет. Эта нелетающая птица предпочитает вести ночной образ жизни, за что и получила свое второе имя — совиный попугай.

Ареал: Новая Зеландия.