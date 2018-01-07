Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке выяснили, что основным резервуаром смертельных коронавирусных инфекций являются летучие мыши. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Nature.
Коронавирусами называют семейство вирусов, которые вызывают тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Они поражают человека и других млекопитающих. В 2002 году вспышка SARS, начавшаяся в Китае и распространившаяся в 27 странах, унесла жизни 774 человек. В 2012-м во время эпидемии коронавирусной инфекции в Саудовской Аравии погибли 640 человек.
Исследователи изучили более 12 тысяч летучих мышей, 3,4 тысячи грызунов и 3,5 тысячи обезьян в 20 странах Африки, Азии, Южной и Центральной Америки. В этих регионах вероятность передачи вируса от диких животных к человеку очень высока. Были собраны образцы слюны, мочи, фекалий, которые отправили в лаборатории для генетического анализа.
Почти 10 процентов пойманных учеными летучих мышей оказались носителями коронавирусов. У остальных животных этот показатель достигал 0,2 процента. Ученые определили, что большое разнообразие инфекционных агентов характерно для тех мест, в которых обитали несколько видов крылатых млекопитающих, например в лесах Амазонской низменности.