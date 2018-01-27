Бизнесмен Михаил Прохоров сыграет в фильме «О чем говорят мужчины. Продолжение». Об этом сообщает РБК со ссылкой на актера театра «Квартета И» и одного из авторов сценария фильма Ростислава Хаита.

«Мы направили ему сценарий, прочитав его, он сразу согласился», — сказал Хаит. Прохоров снимется в эпизодической роли. Его появление в картине будет длиться пять минут.

Один из авторов сценария Леонид Барац сказал, что Прохоров «будет играть такого слегка утрированного Михаила Дмитриевича». «Это будет разговор о деньгах, о денежной верности. Больше подробностей раскрывать не могу, потому что этот эпизод, если он получится удачным, станет трейлером к фильму», — отметил Барац.

В ленте также снимутся Татьяна Догилева и Алексей Барабаш. Саундтрек к фильму подготовит группа «Би-2».

Прохоров в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes за 2017 год занимает 13-е место. Состояние бизнесмена оценивается в 8,9 млрд долларов.

ТАСС отмечает, что по сюжету герои Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Санкт-Петербург. Причем трое из четырех даже не знают, зачем они туда едут, однако в какой-то момент становится понятно, что неважно — зачем.