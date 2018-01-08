Коренные жители области Милопотамос на севере Крита очень долго живут. Ученые наконец-то разобрались, почему там так много здоровых долгожителей

Причина кроется в недавно обнаруженной разновидности гена, которая имеется у всех жителей этих деревень и, по всей видимости, защищает сердце, снижая уровень вредных жиров и холестерина.

Несмотря на то что их диета богата животными жирами, они не страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. И к тому же они очень любят сыр!

Обычно такой рацион прямиком приведет к проблемам со здоровьем, поскольку подобная пища содержит большое количество насыщенных жиров, которые повышают уровень холестерина в крови, а высокий уровень липопротеидов низкой плотности (ЛПНП — белковых соединений, переносящих холестерин из печени к тканям) повышает риск сердечных заболеваний и инсульта.

Однако у жителей этих деревень этого не происходит. Правда, у них встречается диабет второго типа, как и в целом у населения Греции, но они не страдают от его обычных последствий, таких, например, как диабетическая нефропатия (почечная недостаточность).

Ученые из Института Сангера — британского геномного исследовательского центра — задались вопросом: что особенного в генах критских долгожителей?

Результаты их исследования, опубликованные в интернет-издании Nature Communications, говорят о том, что у этих людей выявлена новая разновидность гена, имеющего положительное воздействие на работу сердца, передает BBC.

Суть его в том, что он понижает уровень «плохих» натуральных жиров и «плохого» холестерина и фактически является уникальным для населения этих двух горных деревень. Из многих тысяч жителей других стран Европы, подвергшихся процессу секвенирования (расшифровки) генома, с такой же разновидностью нашелся только один человек — в Италии.

Это открытие для нас всех не означает, к сожалению, что мы можем есть сколько угодно сыра и прочих животных жиров, а совсем наоборот — ведь у нас нет этой разновидности гена, как у критских долгожителей.

Однако ученые говорят, что это открытие может помочь им понять, какие именно варианты гена, или аллели, играют роль в возникновении сосудистых заболеваний. А это, в свою очередь, может помочь объяснить, почему некоторые люди страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, а другие нет.