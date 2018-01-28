В пыли с внешней поверхности Международной космической станции нашли жизнеспособные бактерии из Баренцева моря и с Мадагаскара. В связи с этим российские ученые предлагают расширить биосферу Земли.
Российские космонавты в ходе эксперимента «Тест» собрали 19 проб космической пыли с поверхности МКС (находится на высоте 400 км) во время выходов в открытый космос. Исследования проб дважды показали наличие в образцах представителей родов Mycobacteria и Delftia; семейства Comamonadaceae порядка Burkholderiales, которые являются представителями типичных наземных и морских родов бактерий, сообщается на сайте Роскосмоса.
Статистика обнаружения жизнеспособных единиц споровых бактерий (рода Bacillus) и спор грибов (рода Aureobasidium) в проведенных сеансах КЭ «Тест» составляет около 45%. Применение высокочувствительных молекулярных методов позволило в 70% случаев не только выявить фрагменты ДНК геномов различных микроорганизмов, но определить их тип. Так, в экспериментах разных лет были выявлены фрагменты: ДНК Mycobacteria как маркера гетеротрофного морского бактериопланктона, обитающего в Баренцевом море; ДНК экстремофильной бактерии Delftria; ДНК бактерий, близких по своей первичной структуре к бактериям, выявленным в пробах почвы острова Мадагаскар; ДНК растительных геномов; ДНК архебактерий (присутствует практически во всех пробах); ДНК грибов Erythrobasidium и Cystobasidium.
По мнению ученых, это доказывает гипотезу о внешнем тропосферном источнике живых организмов и позволяет предполагать возможность переноса аэрозольного вещества из тропосферы на высоты ионосферы. Кроме того, результаты исследования подтверждают гипотезу о существовании механизма «ионосферного лифта», осуществляющего перенос тропосферного аэрозоля с поверхности Земли в верхнюю ионосферу. Это означает, что воздействие аэрозоля на климат не ограничивается известными эффектами в тропосфере и стратосфере.
Сейчас считается, что граница биосферы проходит на высоте 15–20 км и определяется озоновым слоем, задерживающим коротковолновое ультрафиолетовое излучение, губительное для живых организмов.