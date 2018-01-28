В пыли с внешней поверхности Международной космической станции нашли жизнеспособные бактерии из Баренцева моря и с Мадагаскара. В связи с этим российские ученые предлагают расширить биосферу Земли.

Российские космонавты в ходе эксперимента «Тест» собрали 19 проб космической пыли с поверхности МКС (находится на высоте 400 км) во время выходов в открытый космос. Исследования проб дважды показали наличие в образцах представителей родов Mycobacteria и Delftia; семейства Comamonadaceae порядка Burkholderiales, которые являются представителями типичных наземных и морских родов бактерий, сообщается на сайте Роскосмоса.