Шведские психологи показали, что транскраниальная стимуляция мозга (ТЭС-терапия) постоянным током, несмотря на свою популярность, не оказывает значимого эффекта на когнитивные способности здорового человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Science. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт MedicalXpress.

Ученые проверили, может ли ТЭС-терапия во время выполнения задач, направленных на тренировку рабочей памяти, улучшить результаты. Для этого они провели эксперимент с участием 123 здоровых людей в возрасте 65-75 лет. В течение четырех недель добровольцы тренировали рабочую память, при этом им проводили настоящую или ложную транскраниальную стимуляцию. Эффект от ТЭС-терапии оценивался по изменениям в результатах решения задач в начале проекта и в конце.

Испытуемые, попавшие в экспериментальную группу, обучались быстро переключаться между различными задачами, а также концентрировать свое внимание. Участники в контрольной группе тренировали скорость восприятия. Транскраниальную стимуляцию проводили в течение 25 минут или, в случае фиктивной ТЭС-терапии, 30 секунд. Ток воздействовал на левую дорсолатеральную префронтальную кору — область мозга, играющую центральную роль в формировании рабочей памяти.

Те люди, что прошли обучение, лучше выполняли когнитивные задачи, в том числе те, с которыми ранее не сталкивались. Однако ТЭС-терапия не влияла на результат. Эти выводы соответствуют данным аналогичных исследований.

Несмотря на то что электрическая стимуляция бесполезна для здоровых людей, другие ученые показали, что она может смягчить симптомы болезни Альцгеймера, деменции и других нейродегенеративных расстройств.