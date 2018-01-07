Регулярное употребление в пищу перца чили способствует похудению и улучшению пищеварения. К такому выводу пришла международная группа учёных. Как пишет Лайф, отчёт об их работе появился в журнале International Journal Of Food Sciences And Nutrition.

Учёные выяснили, что своими особыми свойствами перец обязан веществу капсаицин, которое разгоняет метаболизм жиров, ускоряет расход энергии, а также регулирует уровень инсулина в крови и в итоге способствует снижению веса. Капсаицин, кстати, является тем самым веществом, которое придаёт чилийскому перцу его жгучесть.

В ходе исследования учёные проанализировали большой массив работ о влиянии перца чили на человека, а также проводили эксперименты на людях.