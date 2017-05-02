Особо опасного преступника задержали сотрудники Управления полиции Лянкяранского района в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. За решеткой оказался ранее неоднократно судимый 56-летний Фатуллаев Нариман Сафар оглу, известный в криминальной среде как «Пуля Нариман». Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Лянкяранского района.

Ранее неоднократно судимый по статьям 228.1 (незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия), 207.3 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) 304.2 (побег из-под конвоя) и 15,93 (покушение на убийство по старой редакции) Уголовного кодекса АР (УК) Фатуллаев с 2014 года разыскивался за умышленное убийство. Генеральная прокуратура инкриминировала Фатуллаеву статьи 120.2.4 (убийство с особой жестокостью); 120.2.5 (… в корыстных целях); 120.2.11 (… с применением разбоя и угроз); 29,120.2.6 (покушение на убийство с целью сокрытия следов преступления), 29,120.2.7 (покушение на убийство двух или более лиц); 29, 120.2.10 (покушение на повторное убийство); 181.3.2 (разбой с целью завладения имущества в крупном размере) и 181.3.3 (…с нанесением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) УК АР.

В 2008 году Фатуллаев во время разбойного нападения на семью ювелира Шукюра Ахмедова зарезал на месте его сына Шахина Ахмедова, а также напал на супругу последнего Азизу Ахмедову, женщина скончалась после госпитализации. До 2014 года правоохранители и не предполагали, что убийство Ахмедовых — дело рук Фатуллаева. Спустя несколько лет после убийства Фатуллаев инициировал свое задержание за хранение огнестрельного оружия и таким образом пытался избежать наказания за двойное убийство. Тогда мужчина отсидел в тюрьме два года и вышел на свободу. Но, как видно, Фатуллаев просчитался…

Известно, что во время одного из своих задержаний Фатуллаев демонстративно отрезал часть своего уха и съел, чтобы таким образом напугать сотрудников полиции и добиться собственной неприкосновенности. Во время последнего задержания Фатуллаев пытался бежать, перепрыгнув через забор на крышу курятника, но попал прямо в руки группы захвата.

В Лянкяранском РУП отметили, что теперь у Фатуллаева номера с поеданием собственных ушей не пройдут.