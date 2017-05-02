«Азербайджан находится в ряду стран, где уровень безработицы среди молодежи один из самых низких. В первом квартале текущего года министерство обеспечило работой 30 процентов молодых людей. 70 процентов привлеченных к дополнительным образовательным курсам и профподготовке были также молодые люди». Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов на сегодняшним мероприятии для студентов и выпускников под девизом «Первый шаг в карьере».

Министр отметил, что создание в Азербайджане учреждений, способствующих совершенствованию интерактивного образования на основе визуального опыта, высоко ценится на международном рынке труда.

«В прошлом году в 10 вузах 370 предприятий представили молодежи 1838 вакантных рабочих мест»,- отметил он (цитата по АПА).

На мероприятии студентам и выпускникам представили 237 вакантных мест из 77 предприятий. 73 из них относились к частному, а 4 к государственному сектору.