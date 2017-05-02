За январь-апрель этого года Производственное объединение «Азеригаз» Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) рассмотрело обращения юридических и физических лиц и на основе соответствующих документов обеспечило подачу газа в 133 многоэтажных дома.

Как передает АПА, в целом, газ подключен в 6 774 квартиры. ПО «Азеригаз», будучи учреждением по продаже газа, заинтересовано в том, чтобы на основе предъявленных необходимых документов в кратчайшие сроки обеспечить подачу газа в многоэтажные дома, отвечающие всем нормативно-техническим требованиям и требованиям безопасности.