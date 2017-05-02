Тайны сноса известного развлекательного центра

Один из самых известных объектов — Бакинский развлекательный центр, принадлежащий одному из самых богатых людей России, владельцу группы компаний «ISR Holding» Искандеру Халилову, будет снесен. Исполнительная власть города Баку направила предупреждение о сносе владельцу объекта. В предупреждении говорится, что имеется постановление суда о сносе, и объект необходимо освободить в ближайшие дни.

Согласно информации, на предупреждение никак не отреагировали, поэтому 29 апреля глава ИВ города Баку Гаджибала Абуталыбов сам поехал в Бакинский развлекательный центр и дал указания начинать работы по сносу. Сайт Bakıpost.az даже писал о том, что на место прибыли несколько экскаваторов. Отмечается, что из-за этого возникла напряженность между представителями исполнительной власти и работниками объекта. Но потом все стихло, и администрация объекта попросила отсрочку на неделю.

Г.Абуталыбову сообщили, что И.Халилов будет обращаться по этому поводу к главе государства Ильхаму Алиеву.

Главный администратор подтвердил сайту lent.az о наличии решения о сносе объекта. Он сообщил, что мэрия представила руководству Бакинского развлекательного центра проект, по которому на месте этого объекта будет создана инфраструктура. Как отметил главный администратор, руководство объекта поговорило с соответствующими инстанциями и приостановило решение о сносе. Пока что Бакинский развлекательный центр продолжает свою деятельность.

Искандер Халилов владеет в Баку не только Бакинским развлекательным центром, но также ему принадлежат «ISR-Plaza», отель «Hilton», отель «Abşeron», «Mc.Donald’s», ТЦ «Nərgiz», «Toyota Center», Бакинская швейная фабрика. В Нефтчале у него есть завод по производству йода, в Загатале — завод по переработке фундука, в Гёйчае, Лянкяране, Губе, Ширване и Хачмазе — заводы по производству соков.

Хоть Халилов и старается избегать азербайджанские СМИ, в последнее время его имя снова стало фигурировать в подобных скандальных темах. Например, достаточно вспомнить публикации о том, что 220 работников ООО «Azəryod» в Нефтчале месяцами не получают зарплату.

Офисы и филиалы «ISR Holding», созданного в 1995 году проживающим в России И. Халиловым, в настоящее время действуют не только в Азербайджане, России и Турции, но и в других странах. Годами холдинг занимается транспортировкой нефтепродуктов, производством йода, торговлей автомобилями и гостиничным бизнесом. Большая часть бизнеса И.Халилова находится в России, где, несмотря на кризис, он процветает.

Бакинский центр развлечений открылся в 1998 году. Там есть боулинг, фитнесс и СПА, магазины и рестораны. В центре есть первая в Южном Кавказе современная 12-полосная зона дорожек для боулинга. Брат Искандера Халилова – Джаваншир Халилов, говоря о строительстве Бакинского развлекательного центра, отмечал, что ранее на этой территории была мусорная свалка. Он также отмечал, что его брат построил этот объекта не для получения прибыли, а для прославления страны.

Отношения Искандерова с властями стали осуждаться после того, как он вошел в «Союз миллиардеров», созданный в 2012 году бывшим первым вице-премьером Азербайджана Аббасом Аббасовым. Разговор об этом снова подняли в прошлом году, когда по решению Кабмина было приостановлено строительство его здания в Баку.

Тогда миллиардер опроверг эту информацию в интервью отечественным СМИ и отметил, что у него нет никаких проблем с властями. Сейчас тоже нельзя утверждать, что один из самых прибыльных объектов Халилова сносится из-за проблем с властями. Но и пройти мимо этого факта невозможно. Потому что власти не простили предательство Аббаса Аббасова. Ему запрещено возвращаться в Азербайджан, его близкие родственники сняты с должностей. Также ощущается, что официальный Баку предпочитает сохранять дистанцию в отношениях с представленным в «Союзе Миллиардеров» президентом Лукойла Вахидом Алекперовым. Еще один член этого союза – президент группы компаний «AST» Тельман Исмаилов напоминает сейчас тонущий корабль. Бизнес в Баку других, не упомянутых нами членов «Союза миллиардеров», не развивается как раньше. Учитывая это, вызывает интерес, что объект Халилова попал под «план» лишенного многих полномочий бакинского мэра Абуталыбова. Интересно, сможет ли Халилов «отменить» постановление суда? В скором времени будет видно…

Minval.az