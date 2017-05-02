Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди, президент Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиева приняли президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе и генсека Международной федерации гимнастики Андре Гейсбюллера.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Ильхам Алиев подчеркнул, что кубок мира по художественной гимнастике в Баку был проведен очень успешно. Президент отметил, что и ранее в Азербайджане на высоком уровне были проведены чемпионаты мира и Европы по гимнастике, а также другие престижные мероприятия.

Президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и президенту Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой за успешное проведение в Баку кубка мира по художественной гимнастике и, в целом, за оказываемую гимнастике поддержку. В то же время, Моринари Ватанабе поздравил с организацией на высоком уровне I Европейских игр в Азербайджане в 2015 году, а также выразил надежду на то, что азербайджанские гимнасты добьются успеха на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Глава государства поздравил Моринари Ватанабе с тем, что такое важное спортивное мероприятие будет проведено в Токио. Президент Ильхам Алиев отметил, что в Азербайджане уделяется большое внимание развитию спорта, и интерес молодого поколения к спорту растет с каждым днем.

Генсек Международной федерации гимнастики Андре Гейсбюллер отметил, что Азербайджан добился невероятного успеха в сфере спорта и в развитии государства в целом. По его словам, уровень развития Азербайджана в последние годы производит глубокое впечатление.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением отметил, что в столице и других регионах осуществляются широкомасштабные работы по благоустройству, создается самая современная спортивная инфраструктура, в том числе прекрасный дворец гимнастики.

Гости оценили проведенную в Азербайджане в сфере гимнастики работу как большой вклад в развитие этого вида спорта в мире.

Первая леди, президент Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиева сказала, что рада возглавлять Федерацию гимнастики в нашей стране и гордится достигнутыми успехами. По ее словам, до того, как в Азербайджане была положена основа развития этого вида спорта, он не был популярен. Сейчас же, в особенности у молодежи, появился большой интерес к этому виду спорта, молодые люди желают принимать участие на соревнованиях: «Это большой успех и мы этим гордимся».