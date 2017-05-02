В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, продолжаются совместные тактические учения Вооруженных сил двух стран с боевыми стрельбами.

Как сообщает АПА, в учениях участвуют: личный состав до 1000 человек, 80 единиц военной техники, более 60 артиллерийских установок и минометов, 12 боевых самолетов и транспортных вертолетов ВВС, обеспечивающих противовоздушную оборону группировки, подразделения зенитно-ракетных войск, на вооружении которых находятся современные оборонные комплексы ПВО.

В ходе учений выполняются задачи совместной организации и ведения атаки по обороняющемуся противнику, применения бронетехники и воздушного десанта, координирования действий ведущих наступление войск с силами ПВО.

Отметим, учения начались 1 мая и продлятся до 5 мая.