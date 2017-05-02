На заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике было проведено обсуждение внесения дополнения статьи 15-1 (реклама продуктов виноделия) в закон «О виноградарстве и виноделии».

Как сообщает АПА, согласно новой статье рекламу продукции виноделия нельзя будет размещать в следующих рекламных носителях:

— продукцию виноделия крепостью более 5% в сфере телекамуникации, на первой и последней страницах, обложках журналов, периодических изданий, на первой странице интернет-ресурсов;

— в печатных изданиях для подростков, не достигших совершеннолетия, в аудио и видеоматериалах;

— на всех видах транспортных средств общего пользования и с их использованием, а также снаружи и внутри зданий, сооружений, обеспечивающих функционирование транспортных средств общего пользования, за исключением мест, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции;

В статье указывается, что реклама алкогольной продукции крепостью более пяти процентов не разрешается на открытом пространстве, а возможна только в стационарных торговых объектах, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, в том числе в дегустационных залах таких торговых объектов. На этих акциях запрещено раздавать бесплатно и предлагать дегустацию продуктов виноделия несовершеннолетним.

Во время рекламы продуктов виноделия, крепость которых превышает 5%, нужно будет предоставлять информацию о вреде чрезмерного употребления для организма человека. На это предупреждение должно уделяться не меньше 10% всей рекламы.

Проект рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.