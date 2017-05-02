Согласно докладу Globalfirepower, армия Азербайджана признана самой мощной в регионе.

Глобальный индекс военной мощи (Global Firepower Index) – это рейтинг, оценивающий военную мощь государств мира по интегрированному показателю, в зависимости от размеров военного бюджета, численности армии, количества танков, самолетов, подводных лодок и авианосцев.

Согласно рейтингу, армия Азербайджана находится на 59-ом месте, Грузия — 80 место, Армения — 95.

Всего в рейтинге представлены 126 стран. Согласно рейтингу, Турция вошла в первую десятку стран с наибольшей военной мощностью, заняв 8-ое место.

Возглавили рейтинг США, Россия и Китай.

Отметим, что в соответствующем рейтинге за прошлый год Азербайджан занимал 64-ое, Армения — 74-ое, в Грузия — 75-ое место.