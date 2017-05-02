Сегодня около 08:00 в 15 км к юго-востоку от Баку, на берегу Каспийского моря, на нефтедобывающей территории произошло извержение грязевого вулкана Локбатан.

Об этом АПА сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Вулкан не является частью группы грязевых вулканов в Баку и на Абшеронском полуострове, которые относятся к Государственному заповеднику.

Сейчас на месте извержения вулкана работает оперативная группа, состоящая из сотрудников заповедника.

Напомним, зарегистрированный в 1810 году Локбатанский грязевой вулкан считается 5 самым активным вулканом в мире. Это уже 25 извержение вулкана.