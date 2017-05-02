Информации о проведении встречи между президентами Азербайджана и Армении не имеется

Об этом АПА сообщил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.

Дипломат отметил, что сопредседатели не имеют какой-либо информации о дате, намеченной для проведения встречи президентов.

Выразив отношение к встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве, Р.Хогланд отметил, что состоявшаяся 28 апреля встреча была проведена по инициативе главы МИД России. Дипломат также добавил, что по итогам встречи МИД России распространило заявление.

На встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве ожидалось проведение обсуждений по организации встречи президентов Азербайджана и Армении. Но судя по результатам встречи, каких-либо договоренностей по данному вопросу не было достигнуто.