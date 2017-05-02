Заявление Захаровой в адрес азербайджанских журналистов еще раз показало, что, демонстративно игнорируя суверенитет и признанные границы соседних государств, в России выражают недоумение, почему в этих странах растут антикремлевские настроения

Старый Свет готовится отмечать очередную годовщину победы над Германией во второй мировой войне. Где-то победу над фашизмом по традиции празднуют 8 мая, где-то — 9-го. В российском телеэфире — заметный невооруженным глазом рост «военной тематики». Вторую мировую обсуждают и на многочисленных российских ток-шоу. Впрочем, «обсуждают» — не совсем подходящий глагол. На цивилизованные ток-шоу и вдумчивое обсуждение эти регулярные «пятиминутки ненависти» с оскорблениями и постоянным криком похожи очень мало. К тому же все чаще дело доходит до открытого, пардон, «мордобоя». Одному «дежурному оппоненту» отвесили «в репу» прямо в эфире, другого избили за кулисами…Российские телекритики уже задают вопросы: кто эти люди, которые выступают в ток-шоу в роли «мальчиков для битья», и не только словесного? Особенно если учесть, что у себя на родине они мало кому известны?

Недели две назад Андре Баллен на страницах немецкой деловой газеты Handelsblatt выдал прямо-таки чеканную характеристику: «Россия включает быдло-режим». Причем речь шла в статье не о нравах на официозных ток-шоу, не о плескании зеленки в лицо неугодным активистам и даже не о бытовом хамстве — так Андре Баллен прокомментировал спич заместителя постпреда РФ в ООН Софронкова с его знаменитым «Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?», «Не смей оскорблять Россию больше!» и т.д.

И вот на таком фоне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вдруг выразила возмущение, по ее собственным словам, «хамскими материалами» в азербайджанских СМИ по делу Дильгама Аскерова. Грубо прервав на полуслове корреспондента азербайджанского информагентства АРА, госпожа Захарова принялась возмущаться: «Я читала сама, и азербайджанские друзья присылали мне ссылки на материалы азербайджанских СМИ. Это хамские статьи без анализа или конструктивной критики. После этого вы просите нас предоставить больше информации? Признаюсь, после таких статей даже общаться не хочется». Затем распорядилась: передайте, мол, своим коллегам, чтобы не писали в таком тоне об официальных сообщениях МИД РФ: «Это не журналистская работа. Это хамство. Я не могу иначе характеризовать это. Одно дело информировать свою общественность, а другое — постоянно использовать проблемные вопросы для разжигания неприязни между двумя народами и странами».

Не будем в ответ перечислять прецеденты хамского поведения и самой Захаровой, и всей «вертикали» российского МИДа вплоть до главы ведомства Сергея Викторовича Лаврова с его «Дебилы, б…!» Не станем интересоваться у госпожи Захаровой, кто эти «друзья», которые решили крепить двусторонние отношения России и Азербайджана методами школьных ябед. Вопрос в другом. Хамских выпадов ни в отношении самой госпожи Захаровой, ни тем более в адрес страны, которую она представляет, в СМИ Азербайджана не было. В особенности по сравнению с тем, что позволяют себе в отношении соседних стран российские масс-медиа, знакомиться с материалами которых госпоже Захаровой положено по штату. Но зато действительно были озвучены весьма неприятные для МИД РФ вопросы. В самом деле, почему Москва, с завидной оперативностью откликнувшись на «дело Лапшина» и выпустив целую серию специальных обращений МИДа, посвященных этому незадачливому блоггеру, в случае с Аскеровым ограничилась только ответом на вопрос азербайджанского журналиста через три года после захвата Аскерова в заложники? Почему в МИД РФ до сих пор не нашли в себе политической воли заявить, что Аскерова насильно удерживают «власти» никем не признанного псевдогосударства? Почему не слышно ни единого слова, что гражданина России приговорили к пожизненному заключению те, кто, с точки зрения международного права, на такое никоим образом права не имел? Да еще по вздорному обвинению? Все, кто отслеживал в СМИ и дело «оружейного барона» Виктора Бута, и «кокаинового летчика» Ярошенко, не говоря уже о «русских хакерах», без труда заметят прямо-таки вопиющую разницу. И что же — сама Захарова, которая не раз комментировала и «дело Бута», и «дело Ярошенко», вдруг все это позабыла? Или…

«Дипломатическая цензура» не сработала

Здесь, пожалуй, нужно пояснение. Возможно, конечно, что для официального представителя МИД РФ оказалось полной неожиданностью, что после «ценного руководящего указания» заместителя директора Департамента информации и печати МИД России А.А.Кожина «прекратить пропагандистскую шумиху» вокруг дела Аскерова азербайджанские СМИ продолжают озвучивать неприятные для Кремля вопросы. Здесь ни секунды не сомневались, что властный окрик со Смоленской площади заставит всех журналистов переключиться на панегирики Кремлю, а когда этого не произошло, у госпожи Захаровой и случился внезапный приступ уязвленной державной гордости в стиле незабвенных «держиморд»: «Да что вы себе позволяете! Да кто вы вообще такие!» и т.д. и т.п. — пусть не в тех же выражениях, но с тем же смыслом. Что как минимум не красит обитателей «высотки» на Смоленской. Но дело не только в этом.

Просто есть еще такое обстоятельство, как неписаные «правила игры». Журналисты-международники знают: в дипломатических кругах сообщения СМИ вообще предпочитают не комментировать. В особенности если речь идет не о конкретных фактах, которые еще можно «прояснять», подтверждать или опровергать, а об оценках, взглядах и комментариях. В таком случае опытные дипломаты высказывают официальную позицию своей страны и на этом ставят точку. Вступать же с журналистами в заочную полемику, а тем более в стиле дворовой перебранки, с выражениями типа «хочется морду набить», как это однажды позволила себе госпожа Захарова на брифинге, и т.д. — это как минимум моветон. И это еще не все. Повторимся еще раз: в цивилизованных странах наличествует такая вещь, как свобода слова и свобода печати, СМИ имеют право на комментарии и — о ужас! — даже оценки и мнения. И если в России контролируемые Кремлем СМИ по команде, пардон, дружно набрасываются то на страны Балтии, то на Грузию, то на Украину, то на Турцию, это не значит, что и во всех других странах Россию критикуют исключительно «по разнарядке сверху». И да, такая деталь. Устанавливать цензуру даже в собственной стране в цивилизованном мире сегодня не принято. А требовать введения такой цензуры, да еще предусматривающей собственный непогрешимый статус, от властей соседних государств — уже за гранью понимания. И что же, госпожа Захарова обо всем этом глубоко не в курсе? Она, потомственный профессиональный дипломат, не знает, что означают слова «свобода слова», «государственный суверенитет», наконец, «вмешательство во внутренние дела»? Или, может, у нее просто не укладывается в голове, что все эти правила и законы касаются не только Швеции или Франции, но и Азербайджана? Может, у тех, кто определяет в Москве политику в отношении Азербайджана, на календаре все еще 28 апреля 1920 года, и там никак не возьмут в толк, что СССР уже нет, а Азербайджан — это вновь независимое государство? Ну не принимать же за «рабочую версию», что на Смоленской площади в самом деле верят, что «Искандеры», подаренные Армении, в эти самые «двусторонние отношения Азербайджана и России» никакого клина не вбивают, что заявления самой госпожи Захаровой, что Москва при помощи этих ОТРК «выравнивает баланс» между Арменией и Азербайджаном, тоже никоим образом этим отношениям не мешают, а вот статьи в СМИ Азербайджана весь их потенциал сразу «обнуляют»!

И вот это уже не просто такие «особенности национальной дипломатии». Заявление Захаровой — это не более чем «частный случай» постоянно высказываемых РФ обид на мнимую «русофобию» едва ли не по всему миру. Все это высказывается на нешуточном эмоциональном нерве, с надрывом, с возмущением в голосе, с апелляциями к победе над фашизмом, к музыке Чайковского и стихам Пушкина…Одно плохо — этим обвинениям прямо-таки катастрофически не хватает доказательств.

Ты записался в русофобы?

В самом деле, русских сегодня не бьют в автобусах и метро где-нибудь в Балтии, как, скажем, «лиц кавказской национальности» в российских городах. Никто не строит вслух планов по «растаскиванию» российской территории на куски, как это делается в РФ в отношении той же Украины. Нет и рассуждений, что независимость РФ — это вообще «недоразумение», которое надо срочно исправить, восстановив Великое Княжество Литовское, Золотую Орду и т.д. Но все это не останавливает Россию в ее «поисках русофобии». Так что сегодня угодить в «русофобы» в представлении российского «болтающего класса» проще всего. Достаточно, к примеру, полагать, что казахи сами могут решать, каким алфавитом им пользоваться — кириллицей, латиницей, рунами на основе Орхон-Енисейских надписей или арабской вязью, придерживаться мнения, что в победе над Гитлером свою роль сыграли и высадка в Нормандии, и бои в Северной Африке, и борьба европейского Сопротивления, а не только то, что происходило на советско-германском фронте… И уж точно, по версии Кремля, «русофобами» являются те, кто уважает международное право, принцип территориальной целостности и считает, что силовая перекройка чужих границ недопустима. А еще считает, что все эти нормы распространяются и на новые независимые государства, появившиеся на карте после распада СССР. А уж если кто-то смеет заявить, что Латвия или Польша сами имеют право решать, вступать ли им в НАТО и ЕС и размещать ли на своей территории натовские военные базы, то это уже в редакции Кремля не просто «русофобия», а целый «пересмотр итогов второй мировой войны». И неважно, что воевала тогда Россия вообще-то с Гитлером, а не с НАТО, а США и Великобритания были ее союзниками. Просто в конце второй мировой состоялись те самые Ялтинская и Потсдамская конференции, где и был согласован «раздел сфер влияния» между СССР, с одной стороны, и западными державами-победительницами, с другой. Этот раздел «дарил» СССР Восточную Европу, включая Балтию, и вот с этим «особым статусом», то есть правом давить танками Венгерское восстание и «Пражскую весну», стрелять по каретам «скорой помощи» и освещенным окнам домов в Баку и бить женщин саперными лопатами в Тбилиси Москве ой как не хочется расставаться.

А если серьезно, то нельзя не заметить еще одной стороны нынешней российской «охоты на ведьм», то бишь на «русофобов».

«Почему нас не любят?»

Здесь, пожалуй, не обойтись без небольшого экскурса в историю. Лет 10 назад, в октябре 1997 года, в столице Молдовы Кишиневе собрался очередной саммит СНГ. Большинство экспертов ожидали, что его участники, и прежде всего тогдашний президент РФ Борис Ельцин, выйдут к журналистам с протокольными улыбками, расскажут о продуктивных и плодотворных дискуссиях, достигнутых договоренностях о «сохранении», «сближении» и «углублении», но вместо этого перед камерами предстал несколько растерянный Борис Николаевич. Как оказалось, президенты Азербайджана и Грузии — Гейдар Алиев и Эдуард Шеварднадзе — прямо обвинили Москву в поддержке Армении и сепаратистов в Абхазии и Южной Осетии. Не то чтобы президент РФ не имел представления, чем занимается его страна на Южном Кавказе — просто ни сам Борис Николаевич, ни его окружение даже в страшном сне не могли себе представить, что президенты новых независимых государств, да еще не из числа бывших оппозиционных митинговых вожаков, а бывшие первые секретари ЦК компартий Азербайджана и Грузии, выскажут эти претензии вслух и вполне официально.

Затем, в 2011 году, Москва испытала такой же шок, когда провалились переговоры президентов России, Азербайджана и Армении в Казани, и Президент Ильхам Алиев отказался подписывать соглашение, потому что на переговорах обсуждался один документ, а вот к подписанию был предложен уже другой. Тогда в Москве тоже не могли скрыть растерянности: как это так? Москва предлагает план урегулирования, а в Баку отказываются его подписывать?!!! Этого не могло быть, потому что не могло быть никогда, но в мире, как известно, все когда-то происходит в первый раз. Так что куда лучше было бы вспомнить афоризм Виктора Черномырдина: «Никогда такого не было, и вот опять!» — но в Москве предпочли от комментариев воздержаться.

И дело не только в том, что сегодня в МИД РФ недоумевают, почему в Азербайджане журналисты пишут о «двойных стандартах» в деле Аскерова. Важно другое. В Кремле, взяв в качестве руководства к действию принцип «боятся — значит, уважают!», уверовали, что могут не обращать внимания ни на границы, ни на суверенитет своих соседей. Но, похоже, при этом не сомневались, что РФ по-прежнему будут считать «братской страной», ежесекундно признаваться ей в своей верноподданнической любви и даже не задумаются о критических оценках ее политики. Что Москва может оторвать от Украины Крым, залить кровью Донбасс, проделать это все, используя в качестве агитационной мишуры георгиевские ленточки, но все остальные страны постсоветского пространства, включая саму же Украину, не посмеют заявить, что эти ленточки сегодня означают что угодно, но не память о второй мировой войне. Что Москва будет отрабатывать на пляжах Калининградской области масштабные высадки десанта, но страны Балтии и Польша ни при какой ситуации не примут это на свой счет и не станут усиливать присутствие НАТО на своей территории. Наконец, что Россия может дарить Армении «Искандеры», предоставлять ей кредиты на покупку оружия, создавать с ней единые группировки войск, корректировать в пользу своего «форпоста» с таким трудом согласованные на переговорах документы, но вот в Баку об этом ни разу не вспомнят, не усомнятся в ее объективности как посредника и не заговорят вслух, даже на уровне СМИ и экспертного сообщества, о том, что между российскими заверениями в дружбе и реальной политикой Москвы наличествует нешуточный зазор.

Только…вербализировать, то есть выразить вслух в удобоваримой форме, все эти претензии к новым независимым государствам Кремлю непросто. Вот и приходится прятаться за расплывчатыми терминами вроде «русофобия» или «пересмотр итогов второй мировой войны», называть неудобные комментарии азербайджанских СМИ «хамскими» и с обидой и истерикой в голосе вопрошать, почему это вдоль границ с РФ оказались за редким исключением сплошь «русофобы», «бандеровцы» и «буржуазные националисты». Не задумываясь, что любые двусторонние отношения -это, простите за тавтологию, улица с двусторонним движением, так что выстроить их возможно только на основе взаимного уважения. А что касается «статуса сверхдержавы».., так может, госпоже Захаровой нелишне на досуге перечитать сказку, как однажды комары медведя из болота прогнали?

Нурани, специально для Minval.az