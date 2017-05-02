Согласно последнему опросу Левада-центра, переизбрание Владимира Путина на пост президента России поддерживает почти половина россиян, передает газета «Коммерсантъ».

По итогам опроса, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, 48% отдали бы свои голоса за Путина. При этом его традиционные соперники — лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский — получили бы по 3%. Далее идут министр обороны Сергей Шойгу и лидер незарегистрированной Партии прогресса Алексей Навальный — по 1%.

Однако, почти каждый пятый россиян (19%) пока «не знает, за кого именно стал бы голосовать». Еще 10% не решили, пойдут ли они на выборы, а 13% точно уверены, что не пойдут на президентские выборы.

Таким образом, 42% россиян пока не определились с участием в выборах или с кандидатом, за которого голосовать. В апреле 2015 года неопределившихся среди россиян было всего 25%.

По данным «Левада-центра», лишь 22% россиян хотят, чтобы через год Владимира Путина «на посту президента сменил другой человек», а 64% — чтобы он «вновь был избран» президентом.