Даниэла Грин, переводчица Федерального бюро расследований с высшим уровнем доступа, переехала в Сирию и вышла замуж за террориста из группировки «Исламское государство», сообщил во вторник телеканал CNN.

Грин работала по делу террориста, за которого вышла замуж. Этот переезд в Сирию случился в 2014 году. Бывшая сотрудница ФБР солгала руководству о своих перемещениях и предупредила мужа о расследовании против него.

Из-за случившегося ФБР пришлось принять план действий, чтобы уменьшить ущерб для безопасности.

38-летняя Грин вышла замуж за человека, известного как Абу Тальха аль-Альмани. Он занимается вербовкой для ИГ. До переезда в Сирию он был гражданином Германии по имени Денис Кусперт и читал рэп под пседонимом Deso Dogg.

В отношении мужчины тогда было начато расследование, и Даниэла Грин должна была в нем участвовать, однако солгала руководству и предупредила Дениса Касперта об открытии против него дела. Вскоре она осознала, какую ошибку совершила, вернулась в США, где пришла с повинной в полицию и согласилась сотрудничать со следствием, отмечает телеканал. Она была приговорена к двум годам заключения в федеральной тюрьме. Прошлым летом она вышла на свободу.