Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США не готовит новых санкций в отношении России, однако идет речь о проработке новых рестрикций в отношении Ирана.

Как передает ТАСС, об этом заявил в понедельник газете Politico руководитель этого комитета республиканец Боб Коркер (сенатор от штата Теннесси).

«Мы не планируем готовить законопроект о санкциях в отношении России, — заверил законодатель. — Старший демократ (в комитете) и я твердо убеждены относительно того, что делать дальше: мы подготовим проект санкций против Ирана. Он будет готов к концу нынешнего рабочего периода».

По его словам, в комитете также работают над инициативой, направленной на «выражение несогласия с действиями России в Европе». О чем именно идет речь в данном случае, Коркер не пояснил.

«Думаю, уже есть понимание того, что нынешняя администрация, которую народ, включая меня, опасался, не будет предпринимать попыток отмены санкций. Мы подождем какое-то время», — сказал Коркер, добавив, что он хочет дождаться результатов расследования спецкомитета по разведке Сената по поводу приписываемого Москве вмешательства в американские выборы в 2016 году прежде чем говорить о возможности введения новых ограничительных мер в отношении РФ.