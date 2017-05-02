Президент США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, следует из распространенного пресс-службой Белого дома графика президента.

Разговор запланирован на 12.30 (20.30 по бакинскому времени).

Это будет третья беседа двух президентов с момента инаугурации Трампа.

Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, вероятно, обсудит конфликт в Сирии, передает агентство Рейтер.

«Два лидера, вероятно, обсудят войну в Сирии», — передает агентство.