«В настоящее время во всех районах проводятся конференции и пропаганда».

Об этом Modern.az заявил председатель партии «Современный Мусават» Хафиз Гаджиев, отметив, что выдвинет свою кандидатуру на президентские выборы 2018 года.

«Я выдвину свою кандидатуру на президентские выборы 2018 года. Есть решение Политического совета. Мы начали проводить серьезную работу в этом направлении. В районах проводится пропаганда. Наша партия изучит ситуацию в стране и в регионе, после чего мы выразим свою позицию на выборах. Думаю, если в 2018 году буду проведены нормальные, демократичные выборы, то мы победим».