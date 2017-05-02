«Москва никогда не пыталась удержать Прибалтику насильно и выступала за сотрудничество».

Как передает EurAsia Daily, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью шведской газете Dagens Nyheter.

«Насчет того, что они «боятся своего большого соседа». Когда исчезал СССР, они провели свои референдумы и были отпущены с миром, никто им не угрожал. Там имели место некоторые эксцессы, в том числе в Вильнюсе, в телецентре. До сих пор, к сожалению, людей преклонного возраста, которые ни на каких гражданских лиц не нападали, а просто защищали телецентр, выполняя приказ, таскают по литовским судам и пытаются обвинить во всех смертных грехах. Считаю, что это мелко и непорядочно», — сказал глава МИД РФ.

Он напомнил, что Советский Союз никакой попытки удержать насильно Прибалтику не предпринимал — однако благодарности за это не последовало.

«Даже более того, последовали претензии на компенсации якобы за ущерб от СССР. Стали говорить, что Советский Союз их «насиловал, использовал, эксплуатировал». До сих пор больные люди выставляют какие-то счета на 185 млрд евро, не знаю, за что. За то, что мы создали там промышленность, модернизировали их экономики, вкладывая в них на душу населения намного больше, нежели непосредственно в РСФСР? Считаю, что это люди с уже неисправимой психикой», — отметил министр.

Рассуждая о проблеме наличия института массового негражданства в Латвии и Эстонии, Сергей Лавров отметил, что Россия требует «не каких-то надуманных вещей, а только того, что содержится в рекомендациях Совета Европы, ОБСЕ и Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации».

«Нам постоянно говорят, что у них все хорошо — число этих неграждан сокращается. Но по нашей статистике это количество сокращается за счет того, что люди умирают, кто-то из них отчаялся и попросил российское гражданство, кто-то просто уехал. Темпы предоставления гражданства очень низкие», — напомнил Лавров.