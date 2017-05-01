В приграничном с Сирией турецком районе Акчакале провинции Шанлыурфа создается линия обороны, готовятся площадки для бронетехники ВС Турции, сообщает Анадолу.

Строительная техника работает в районах Татлыджа, Хюррийет и Онджюль, напротив которых через границу находится подконтрольный террористам YPG (сирийская ветвь РПК) сирийский город Талль-Абъяд.

Одновременно на границе продолжается строительство вышек для модульной бетонной стены.

27 апреля пограничный пост Текче в Акчакале подвергся ракетно-минометному обстрелу из районов Сирии, подконтрольных террористам YPG. Ответным ударом огневые точки террористов были подавлены.