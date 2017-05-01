Об этом, как сообщает «Россия сегодня», заявил на брифинге представитель Белого дома Шон Спайсер.
Трамп примет Аббаса в своей резиденции
Президент США Дональд Трамп проведёт встречу с главой Палестины Махмудом Аббасом в Белом доме 3 мая.
Об этом, как сообщает «Россия сегодня», заявил на брифинге представитель Белого дома Шон Спайсер.
Дата: 2017/05/01 22:44
Раздел: Мир
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