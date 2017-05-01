В провинции Фарс на юге Ирана перевернулся туристический автобус, два туриста из Германии погибли, 17 человек получили ранения, заявил руководитель медицинской бригады скорой помощи провинции Мухаммед Реза Алиманеш, сообщает в понедельник Тренд со ссылкой на ИРНА.

Алиманеш отметил, что Авария произошла в 17:27 по местному времени.

«Сразу после аварии на место происшествия был отправлен медицинский вертолет, чтобы помочь пострадавшим туристам», — сказал Алиманеш.

Алиманеш сказал, что один из немецких туристов был доставлен в больницу спасательным вертолетом.

Полиция сообщила, что авария произошла из-за большой скорости автобуса и скользкой дороги.