Президент Филиппин Родриго Дутерте ответил на неожиданное приглашение президента США Дональда Трампа посетить Белый дом, передаёт Yahoo News.

— Я занят. Я не могу дать точного обещания. Я должен поехать в Россию. Я должен поехать в Израиль, — приводит издание слова филиппинского лидера.

Напомним, ранее Трамп в ходе «дружеской беседы» пригласил главу Филиппин Дутерте в Белый дом, не посоветовавшись при этом с Государственным департаментом или Советом национальной безопасности США. Жест американского президента вызвал критику со стороны правозащитных организаций, поскольку Дутерте не раз обвиняли в поддержке наркоторговли, запугивании прессы и политических оппонентов.