Британский турист погиб в Германии при попытке сделать селфи на разделительной полосе автострады А24. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail, инцидент произошел 30 апреля в округе Гудов к востоку от Гамбурга.

Трое британцев решили перебежать трассу, но остановились посередине ради селфи. В итоге одного из них сбил автомобиль Audi A6, которым управлял 73-летний житель ближайшего городка.

Официально имя погибшего не называется, по данным британских СМИ, это 22-летний Дин Стил (Dean Steele) из города Уддингстон (графство Ланаркшир, Шотландия). Сообщается, что он умер мгновенно.

Двое его друзей не пострадали. По сообщениям полиции, они в шоковом состоянии были доставлены в больницу.

Представитель полиции ФРГ Штефан Мюхтц (Stefan Muhtz) заявил, что «британцы были явно пьяны, поэтому их не смогли допросить на месте».