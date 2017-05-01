Министерство юстиции и Генпрокуратура распространили совместное заявление в связи с суицидом блогера Мехмана Гяляндарова.

Как сообщили АПА в прокуратуре, в СМИ распространили различную информацию в связи с самоубийством Мехмана Гяляндарова.

В связи с произошедшим сообщаем, что житель Баку Мехман Гяляндаров (1977 г.р.) по обвинению в совершении преступления согласно статье 234.1 (незаконный оборот наркотических средств) УК АР был задержан 7 февраля 2017 года сотрудниками следственного отдела Насиминского РУП. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. Мехман Гяляндаров содержался в Бакинском следственном изоляторе.

В ходе следствия статья была изменена на 234.4.3.

28 апреля 2017 года Мехман Гяляндаров во 2 корпусе следственного изолятора в камере №57 связал из простыни веревку. Около 13:30, увидев, что сосед по камере уснул, Мехман Гяляндаров привязал веревку к железной решетке на окне и повесился.

По факту Пенитенциарной службой было проведено расследование, а также проинформирована прокуратура.

Сотрудниками прокуратуры Сабунчинского района совместно с экспертами Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии в присутствии понятых был проведен осмотр места происшествия и тела, изъяты вещественные доказательства.

По факту в прокуратуре Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

С целью установления причин смерти тело было отправлено для экспертизы в Сабунчинский районный отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. В ходе первичного осмотра на теле помимо странгуляционной борозды каких-либо травм обнаружено не было.

В результате предварительного расследования было установлено, что сотрудники Бакинского следственного изолятора не оказывали какого-либо давления на М.Гяляндарова, не подвергали его пыткам и не допускали противоречащих закону действий.

В ходе следствия М.Гяляндаров признался в совершении преступления. Кроме того, сообщения о том, что покойный являлся членом какой-либо политической партии, не нашли своего подтверждения.

Отметим, надзиратель изолятора и начальник отряда по организации воспитательной работы были освобождены от занимаемых должностей за то, что во время служебного расследования они не выполнили своих обязанностей, осуществляли слабый надзор и не пресекли факт суицида. Начальнику отдела режима следственного изолятора был объявлен выговор.

В настоящее время уголовное дело передано в производство Следственного управления прокуратуры города Баку. По данному уголовному делу будет проведено полное, объективное и всестороннее расследование, после чего будет принято решение в соответствии с законом.