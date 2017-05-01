Палестинское движение ХАМАС отказалось от планов по уничтожению Израиля. Об этом, как сообщает Reuters, говорится в новой доктрине движения, обнародованной в понедельник, 1 мая, в Дохе (столица Катара).

При этом в документе ХАМАС по-прежнему отказывает Израилю в праве на существование, но не призывает к вооруженной борьбе против еврейского государства. Также в доктрине говорится о согласии на создание единого палестинского государства в границах 1967 года, то есть с территориями сектора Газа, Западного берега и Восточного Иерусалима.