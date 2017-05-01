1 мая очередным адресом начавшегося с Каспия водного путешествия IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» стала древняя Губа, считающаяся центром толерантности и мультикультурализма.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, старт водному путешествию в Губинском районе был дан взятием воды из водопада Афурджа. Афурджа, считающийся одним из самых известных водопадов страны, расположен на юге района и считается одним из красивейших памятников, созданных природой. Водопад высотой примерно 60 метров зарегистрирован как геологический памятник природы и охраняется государством.

Чемпион республики по тяжелой атлетике Фамиль Микаилов, серебряный призер чемпионата мира по кикбоксингу Фарид Хамзаев, любитель шахмат и рисования Гюнель Гонагова наполнили водой медный сосуд с логотипом «Баку-2017» из водопада и отправились на Губинскую площадь, где будет проведен водный фестиваль. Этот сосуд с водой будет продемонстрирован 12 мая на церемонии открытия «Баку-2017».

Чемпион республики по тяжелой атлетике Фамиль Микаилов отметил, что грандиозные водные мероприятия придали особый колорит спортивному празднику: «Мы приглашаем всех принять участие в грандиозном спортивном мероприятии, который пройдет в Баку. Не упустите невероятный шанс отслеживать более 190 спортивных сессий и болеть за национальные команды, поддержать их!».

Затем в рамках программы Domestic Grassroots, который включен в IV Игры исламской солидарности «Баку-2017», в Губинском олимпийском спортивном комплексе состоялось региональное спортивное мероприятие. В различных спортивных конкурсах, организованных среди школьников, приняли участие 100 учеников из 5 школ — 50 девочек и 50 мальчиков.

Выступившие на мероприятии заместитель главы Исполнительной власти Губинского района Юсиф Абидов, руководитель проекта Ульвия Акберова, звездные послы IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» и известные артисты «Бу шехерде» Рафаэль Искендеров и Джошгун Рагимов, Мушфиг Аббасов, а также Гаджи Нуран, рассказали о значении престижных соревнований, которые состоятся в этом месяце в Баку, пожелали школьникам успехов.

Затем стартовал конкурс. Школьники испытали свои силы в различных видах спорта. Музыкально-развлекательное спортивное мероприятие подарило участникам хорошее настроение. Победителям от имени Операционного комитета были вручены кубок, сертификат, справочники, а команде-победительнице — билеты на церемонию закрытия IV Игр исламской солидарности «Баку-2017».

Сегодня в вечерние часы в рамках программы водное путешествие, начавшееся с Каспия, на Губинской площади будет организован водный фестиваль, концертная программа и фейерверк.

Напомним, что церемония презентации начавшегося с Каспия водного путешествия состоялось 5 апреля в Музее каменной летописи в городе Баку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев передал детям, приехавшим из различных уголков нашей страны, воду, взятую из Каспийского моря. После этого, как составная часть программы путешествия, начавшегося с Каспия, дети везут с собой эту воду в районы, где они проживают. Это вода является памятным подарком города Баку и Исламских игр для районов Азербайджана.