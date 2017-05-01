Установлена личность женщины, тело которой найдено в канале в Агдаше.

Как сообщает АПА, сегодня примерно в 15:00 в части канала Юхары Ширван, проходящей через территорию села Шекилли, было найдено тело женщины. Ею оказалась жительница Агдаша Расулова Гюльсура Гаджибала гызы (1946 г.р.). В отделе районной полиции сообщили, что женщина вышла сегодня днем из дома и больше не вернулась, спустя два часа ее тело нашли в канале. По какой причине она бросилась в канал пока неизвестно.

Отметим, сегодня около 15:00 жители села Шекилли обнаружили в канале Юхары Ширван тело неизвестной женщины и сообщили в полицию Агдашского района. Тело женщины было доставлено в отдел объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии по Агдашскому району. На теле не было следов насилия.

По факту ведется расследование в отделе полиции Агдашского района.