В административном здании Национального олимпийского комитета прошла отчетно-избирательная конференция Федерации легкой атлетики Азербайджана (AAF).

Как сообщили Report в пресс-службе федерации, на мероприятии были представлены сведения счетной комиссии федерации.

Затем выступил президент AAF Чингиз Гусейнзаде. Он заявил, что федерация готовится к предстоящим в Баку IV Играм исламской солидарности. В играх примут участие 30 атлетов.

После отчетов генсека и Ревизионной комиссии, прошли выборы. Ч.Гусейнзаде был избран президентом AAF на очередной срок, Фират Гусейнов — вице-президентом, Магеррам Султанзаде – генсеком, Кямал Ахмедов – исполнительным директором.

В Исполнительный комитет вошли Фарид Мансуров, Ширин Велиев, Эльман Рзазаде, Севда Мирзоева, Кенуль Нуруллаева, Джафар Гумбетов, Рафик Аббасов, Садыг Садыгов, Надир Алиев, Эмиль Гулиев, Эльвира Сальямова, Анар Багиров, Бахруз Салехли, Сергей Антипов, Мехти Нагиев.