Представители американского рэпера Эминема подали в суд на руководство правящей Национальной Партии Новой Зеландии. Поводом для этого стало незаконное, по мнению истцов, использование песни Lose Yourself в предвыборной кампании, сообщает Лента.ру со ссылкой на Sky News.

Адвокат музыканта Гэри Уильямс заявил, что права на эту песню принадлежат компании Eight-Mile Style. «Lose Yourself — это драгоценный камень в короне музыкального каталога Эминема», — сказал он. Уильямс подчеркнул, что в Eight-Mile Style крайне редко позволяют использовать трек в рекламе, а также не разрешают перезаписывать его без участия автора.

Мелодия была наложена на агитационный ролик, выпущенный в рамках избирательной кампании в 2014 году перед парламентскими выборами. Партия набрала большинство голосов и стала правящей. В ролике, опубликованном на YouTube, жителей призывают «выбрать правильный путь» для страны и голосовать за Национальную партию.

