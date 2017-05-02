Инновационное решение предлагает известная компания всем, кто заботится о внешней среде и здоровье. Новая обувь, изготовленная из растительных материалов, экологически чиста и может перерабатываться в компост после использования.

Концепция проекта довольно проста: «показать, что обувь можно выращивать. И что она может стать частью замкнутого цикла — растение – кроссовки – удобрение – растение». Об этом, как пишет издание prelest.com, рассказал Билл МакИннис (глава Reebok Future).

Новые кроссовки Reebok будут выпущены весной нынешнего года. Их материал состоит из:

Органического хлопка (верхняя часть);

Кукурузного материала (подошва). Базой состава станет биоспирт под названием DuPont Susterra Propanediol, полученный путем ферментативного брожения известной всем кормовой кукурузы. Для состава используются сухие, недоспелые зерна, которые непригодны в пищу. Такой заменитель пластмассы выпускает до 50% меньше выбросов вредных парниковых газов.

Кстати, это не единственная новинка спортивной компании. Недавно бренд выпустил кроссовки Print Smooth. Их особенностью является материал UltraKnit. Это вязаное жаккардовое полотно, препятствующее натиранию. А сама вязаная обувь хорошо «дышит», не теряет форму и быстро сохнет.