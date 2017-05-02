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Концептуальный подход, умение фотографировать и лепить — этими средствами талантливый швейцарский архитектор, дизайнер и художник Rolf Sachs пользуется сполна. Издание «Архиновости» представляет интерьер ресторана отеля, в котором сплелись искусство и особенности национального ландшафта.

Ресторан от Rolf Sachs как отражение швейцарского ландшафта

Камень, неон, фетр и соль — что называется, слепили из того, что было под рукой. Театр, но при этом для одного зрителя. Ярко, но не слепит глаза.

Ресторан от Rolf Sachs как отражение швейцарского ландшафта

Ресторан на 102 посадочных места, на террасе могут вместиться еще 80 человек.

Ресторан от Rolf Sachs как отражение швейцарского ландшафта

В оформлении стен использованы национальные цвета Швейцарии. Неоновая линия символизирует изгиб линии гор. Прямо с потолка свисает кусок местной скалы — это намек на популярность швейцарских горнолыжных курортов.

Ресторан от Rolf Sachs как отражение швейцарского ландшафта

Мебель выполнена на заказ. Стена сделана из соляной крошки.

Ресторан от Rolf Sachs как отражение швейцарского ландшафта

Ресторан от Rolf Sachs как отражение швейцарского ландшафта

Материалы настолько привлекательны, что хочется все потрогать руками.

Ресторан от Rolf Sachs как отражение швейцарского ландшафта

Часы висят здесь не просто так — так можно узнать разное время в разных регионах страны.

Ресторан от Rolf Sachs как отражение швейцарского ландшафта

Ресторан от Rolf Sachs как отражение швейцарского ландшафта