Вы лучше соображаете на голодный желудок? Тогда вас обрадует новость о том, что гормон желудочно-кишечного тракта, который стимулирует аппетит, также активирует рост новых клеток мозга и защищает их от последствий старения.

Команда ученых из университета Суонси (Великобритания) обнаружили доказательства того, что пептидный гормон грелин может стимулировать нейрогенез — рост мозговых клеток.

Вероятно, это связано с тем, что некоторые люди чувствуют себя более сообразительными на голодный желудок, передает «Моя планета» со ссылкой на New Scientist.

Когда грелин впервые обнаружили, его назвали гормоном голода. Он вырабатывается в пустом желудке, и всякий раз, когда мы проводим несколько часов без пищи, уровень грелина в нашей крови поднимается. Однако теперь стало известно, что этот гормон улучшает когнитивные способности. Животные со скудной диетой обладают более высокими умственными способностями, и причиной тому может быть грелин.