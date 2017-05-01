Гол хавбека немецкого «Эрцгебирге Ауэ» Дмитрия Назарова в матче 31-го тура второй Бундеслиги Германии против «Вюрцбургера» (3:1) позволил ему повторить рекорд клуба.

Как передает azerisport.com, для полузащитника сборной Азербайджана по футболу этот мяч стал седьмым подряд, забитым с пенальти. Таким образом, Назаров повторил рекорд легенды ЭА Хольгера Эрлера, который семь раз подряд забивал с пенальти в сезоне 1980/81. Отметим, что у Назарова будет шанс улучшить рекорд, так как до завершения сезона во второй Бундеслиге осталось еще три матча.