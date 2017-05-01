Посольство Азербайджана в Испании пресекло очередную армянскую провокацию.

С 5 по 15 мая на Неделе моды Costa Blanca планировалось участие представителя незаконного режима, созданного Арменией в оккупированном нагорно-карабахском регионе Азербайджана. Посольство Азербайджана в Испании обратилось в соответствующие структуры страны и к организаторам мероприятия и предприняло необходимые меры, чтобы не допустить подобной провокации со стороны армянских участников, сказал Trend официальный представитель МИД Азербайджан Хикмет Гаджиев.

В результате предпринятых мер предотвращено участие представителя незаконного режима на этом мероприятии.